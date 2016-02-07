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Занимаюсь изобразительным искусством всю жизнь, с детства. Училась в КДАИ (Киевская детская академия искусств) на изобразительном факультете.

После этого в КПИ на факультете ВПИ кафедры графики получила диплом

бакалавра и продолжаю обучение в магистратуре этой кафедры.

Подрабатываю по специальности около 5-ти лет.

Рисую от руки разными материалами (красками, карандашами, мягким

материалом, тушью, ручками, маркерами) и в графических компьютерных

редакторах (Photoshop, CorelDraw, Illustrator) с помощью планшета.

Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, баннеров, рекламных

листовок, картины на заказ( различные портреты, пейзажи, натюрморты),

иллюстрации и верстку к книгам, журналам обрабатываю фотографии, делаю

брелки и украшения из пластики (твердеющего пластилина), рамки для

фотографий, коллажи.