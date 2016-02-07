Занимаюсь изобразительным искусством всю жизнь, с детства. Училась в КДАИ (Киевская детская академия искусств) на изобразительном факультете.
После этого в КПИ на факультете ВПИ кафедры графики получила диплом
бакалавра и продолжаю обучение в магистратуре этой кафедры.
Подрабатываю по специальности около 5-ти лет.
Рисую от руки разными материалами (красками, карандашами, мягким
материалом, тушью, ручками, маркерами) и в графических компьютерных
редакторах (Photoshop, CorelDraw, Illustrator) с помощью планшета.
Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, баннеров, рекламных
листовок, картины на заказ( различные портреты, пейзажи, натюрморты),
иллюстрации и верстку к книгам, журналам обрабатываю фотографии, делаю
брелки и украшения из пластики (твердеющего пластилина), рамки для
фотографий, коллажи.
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