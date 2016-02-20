novotouch

Александр Иванов novotouch

 
37 летРоссия/Тула
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Ретушь фотографий

    Добрый день. Во вложении 2 задания,  оцените стоимость работы, мы оплатим и  после осуществления заказа, мы оценим качество работы для дальнейшего сотрудничества.  Всего таких работ будет 50-100.  Сроки - чем быстрее тем лучше.   https://cloud.mail.ru/public/4mMZ/t8Waiqrqp ТЗ: 1. оборудование - ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать главную страницу

    $61

    Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта  - белый, серый. , прозрачность.  Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте  как на образце, изменять ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выпадающее меню на сайте

    $10

    Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета, прозрачность и т.д на ваше усмотрение.  В разделе продукция 5 разделов N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад