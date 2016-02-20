Добрый день. Во вложении 2 задания, оцените стоимость работы, мы оплатим и после осуществления заказа, мы оценим качество работы для дальнейшего сотрудничества. Всего таких работ будет 50-100. Сроки - чем быстрее тем лучше. https://cloud.mail.ru/public/4mMZ/t8Waiqrqp ТЗ: 1. оборудование - ...