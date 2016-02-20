Добрый день. Во вложении 2 задания, оцените стоимость работы, мы оплатим и после осуществления заказа, мы оценим качество работы для дальнейшего сотрудничества. Всего таких работ будет 50-100. Сроки - чем быстрее тем лучше. https://cloud.mail.ru/public/4mMZ/t8Waiqrqp ТЗ: 1. оборудование - ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Обработка фотографий35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $61
Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта - белый, серый. , прозрачность. Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте как на образце, изменять ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета, прозрачность и т.д на ваше усмотрение. В разделе продукция 5 разделов N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад