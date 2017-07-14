novruz

Новруз Вердиев novruz

 
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Учредитель IT компании BlackSpace у нас вы сможите заказать услуги которые помогут  в развитии вашего бизнеса.

Также я в компании ведущий логотипист/дизайнер  

У нас очень дружелюбная компания мы стараемся оставить положительное впечатление от нашей компании .

С нами вы сможете найти доступное и необычное решение для своего бизнеса.

  • Разработка сайтов
  • Лендингов
  • Интернет магазинов
  • Доработка сайтов
  • Сайты с индивидуальным решением
2.Дизайн сайтов

  • Веб дизайн
  • Брендирование
  • Логотипирование
3.Продвижение 

  • СЕО оптимизация
  • Контекстная реклама
  • СММ продвижение (соц. сети)
Наши специалисты и в том числе я хотим что бы вы остались довольными .

Пишите , звоните, просите наше портфолио, не стесняйтесь, мы не кусаемся!!!

Спасибо за внимание))

Дизайн сайтаSEO-оптимизация