Учредитель IT компании BlackSpace у нас вы сможите заказать услуги которые помогут в развитии вашего бизнеса.

Также я в компании ведущий логотипист/дизайнер 

У нас очень дружелюбная компания мы стараемся оставить положительное впечатление от нашей компании .

С нами вы сможете найти доступное и необычное решение для своего бизнеса.

Разработка сайтов

Лендингов

Интернет магазинов

Доработка сайтов

Сайты с индивидуальным решением

2.Дизайн сайтов

Веб дизайн

Брендирование

Логотипирование

3.Продвижение

СЕО оптимизация

Контекстная реклама

СММ продвижение (соц. сети)

Наши специалисты и в том числе я хотим что бы вы остались довольными .

Пишите , звоните, просите наше портфолио, не стесняйтесь, мы не кусаемся!!!

Спасибо за внимание))