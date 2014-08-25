Здравствуйте,

Меня зовут Светлана Балашова. Я представляю компанию Novum Studium – разработчик мобильных приложений и игр.

Мы работаем на профессиональном уровне со следующими платформами и технологиями - Android(native), iOS(native), Windows Phone(native), Unity3D, Xamarin – а также создаем:

- геймдизайн

- левелдизайн

- 2D арт

- 3D моделинг

- анимация

- звук

Наше преимущество заключается в том, что мы можем предложить полный цикл разработки, а также закончить Ваш долгострой.

Если Вас интересует сотрудничество либо имеются вопросы касательно деталей нашей работы, Вы можете связаться со мной в любое время. Буду рада предоставить всю необходимую информацию.

С уважением,

Светлана Балашова

HR/PR/Project Search

http://novum-studium.com/

[email protected]