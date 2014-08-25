Здравствуйте,
Меня зовут Светлана Балашова. Я представляю компанию Novum Studium – разработчик мобильных приложений и игр.
Мы работаем на профессиональном уровне со следующими платформами и технологиями - Android(native), iOS(native), Windows Phone(native), Unity3D, Xamarin – а также создаем:
- геймдизайн
- левелдизайн
- 2D арт
- 3D моделинг
- анимация
- звук
Наше преимущество заключается в том, что мы можем предложить полный цикл разработки, а также закончить Ваш долгострой.
Если Вас интересует сотрудничество либо имеются вопросы касательно деталей нашей работы, Вы можете связаться со мной в любое время. Буду рада предоставить всю необходимую информацию.
С уважением,
Светлана Балашова
HR/PR/Project Search
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