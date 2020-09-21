novytskaantonina

Занятия для детей и взрослых онлайн ( русский язык, украинский язык, дошкольная подготовка, занятия по программе младшей школы, творчество

Педагог, методист. Образование высшее педагогическое (НДУ им.Н Гоголя г. Нежин). Филология. Опыт работы больше 15 лет. Опыт работы онлайн. Составление программ и проведение занятий для детей с особыми потребностями; раннее развитие; дошкольная подготовка; уроки русского и украинского языка; творчество для детей и взрослых.