nowostroyka

1) Оплата "работы" осуществляется только при наличии выполненной работы. Ели Вы хотите работать по предоплате,то Вам придётся разбить работу на несколько частей и получать за каждую часть только после её выполнения.Предоплату допускаю только для поверенных временем исполнителей. Главный мотив отказа от предоплаты- получить работу в срок.Не нравится когда водят за нос.

2)Я чётко понимаю чего я хочу и умею правильно ставить задачи.По этому мне нужны люди ,которые будут со мной на одной волне. и которые умеют работать и укладываться в оговоренные сроки.

3)Всю переписку по заданию предпочитаю вести на бирже.По срочным вопросам можно писать в скайп и e-mail

4) Желая оставить отклик задавайте конкретные вопросы и делайте конкретные предложения.Если меня устроят результаты вашего труда

сотрудничество может стать плодотворным.

5) Технически вы должны быть хорошо оснащены, я имею ввиду "хороший интернет".