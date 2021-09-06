Сами куём и создаём ножи ручной работы,от клинка до рукояти - всё сами. Высокое качество ножей, много довольных и постоянных клиентов. Ножи создаём с любовью. Все ножи сертифицированы и не являются хо.
Каждый нож уникален и неповторим, потому что создать два одинаковых невозможно. И в то же время мы повторяем форму клинка и рукоятки из разных материалов, чтобы подстроить нож под требования эксплуатации.
Мы изготавливаем:
охотничьи ножи,
ножи для рыбалки,
туристические ножи,
эксклюзивные подарочные ножи,
универсальные ножи.
Назначение ножей может быть разное, неизменно одно: высокое качество качество ножей.
Твёрдость клинка в сочетании с механической прочностью делают их надежными спутниками в любой ситуации. Благородные и прочные материалы рукоятки идеальны, как эстетически, так и практически. Кожаный чехол-ножны позволяет безопасно носить нож даже в кармане одежды.