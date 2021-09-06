Ножевая мастерская Ястребова

Сами куём и создаём ножи ручной работы,от клинка до рукояти - всё сами. Высокое качество ножей, много довольных и постоянных клиентов. Ножи создаём с любовью. Все ножи сертифицированы и не являются хо.

Каждый нож уникален и неповторим, потому что создать два одинаковых невозможно. И в то же время мы повторяем форму клинка и рукоятки из разных материалов, чтобы подстроить нож под требования эксплуатации.

Мы изготавливаем:

охотничьи ножи,

ножи для рыбалки,

туристические ножи,

эксклюзивные подарочные ножи,

универсальные ножи.

Назначение ножей может быть разное, неизменно одно: высокое качество качество ножей.

Твёрдость клинка в сочетании с механической прочностью делают их надежными спутниками в любой ситуации. Благородные и прочные материалы рукоятки идеальны, как эстетически, так и практически. Кожаный чехол-ножны позволяет безопасно носить нож даже в кармане одежды.

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