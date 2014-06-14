Разработка сайтов и компонентов. Laravel, MODX Revo/Evo, Phalcon
Занимаюсь разработкой сайтов и компонентов для таких известных платформы как Laravel 4, MODX Revolution / Evolution, Phalcon PHP
Работа в сроки, быстро и качественно
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Интернет-магазины
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Системы управления (CMS)
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Веб-программирование
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Сайты «под ключ»
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