Дизайн интерьера/Архитектура
Разработка дизайн и архитектурных проектов под ключ.
В составе:
полный комплект чертежей;
ведомость отделки;
3d визуализация;
рисунок от руки;
выезд на объекты
Все типы помещений – жилые' офисные и общественные помещения.
Разработка дизайна мебели' предметов интерьера.
Декорирование жилых и общественных помещений.
Создание и разработка предложений по перепланировке .
Работаю с программами: 3dsmax (+Vray)' Archicad' Photoshop' CorelDraw.
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Портфолио
- Квартира на Ленинградском проспекте100 просмотров
- Дом на Пятницком шоссе100 просмотров