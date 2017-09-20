nponomareva

Надежда nponomareva

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера/Архитектура

http://www.nponomareva.com

Разработка дизайн и архитектурных проектов под ключ. 

В составе:  

полный комплект чертежей; 

ведомость отделки; 

3d визуализация; 

рисунок от руки;  

выезд на объекты  

Все типы помещений – жилые' офисные и общественные помещения. 

Разработка дизайна мебели' предметов интерьера. 

Декорирование жилых и общественных помещений. 

Создание и разработка предложений по перепланировке . 

Работаю с программами: 3dsmax (+Vray)' Archicad' Photoshop' CorelDraw.

CorelDRAWArchiCADPhotoshop
Портфолио