Я бизнес-консультант с опытом разработки всех аспектов маркетинговой стратегии

Я бизнес-консультант с опытом разработки всех аспектов маркетинговой стратегии

У меня более 4 лет опыта работы в цифровом маркетинге в качестве менеджера по маркетингу. Моя работа - создать маркетинговую стратегию, основанную на целях компании, реализовать ее и позаботиться о том, чтобы все прошло гладко. Я работала с разными клиентами, помогая им выйти на рынок их бизнеса. Я использую множество стратегий взлома Growth для достижения высоких результатов при небольшом бюджете. Мои клиенты - это стартапы, небольшие компании или компании, занятые в индустрии путешествий / еды / красоты.

Мои навыки включают в себя: