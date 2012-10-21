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Опыт работы: 3 года.
Имею два высших образования:
1) Медицинское - врач-педиатр
2) Психологическое - специальная психология
Ответственно подхожу к любой работе. Все выполняю в срок.
Примеры некоторых моих работ в портфолио. По запросу могу выслать еще. Также веду блог на сайте для женщин АЛИМЕРО. Там также можно посмотреть мои работы. http://alimero.ru/my/nadezhda-rachkova1/page1/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Кулинарные секреты188 просмотров
- Воронья память (детский рассказ)284 просмотра
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое за проделанную работу, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата! Всем советую!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
нет рейтинга