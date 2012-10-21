nrachkova

Надежда Рачкова nrachkova

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Всегда открыта к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Копирайтинг;

- Рерайтинг;

- Авторские статьи;

- Продающие тексты;

- Сео-тексты;

- Рекламный текст

- Тексты на главную страницу сайта

- Рекламный копирайтинг

- Тесты на заказ

Опыт работы: 3 года.

Имею два высших образования:

1) Медицинское - врач-педиатр

2) Психологическое - специальная психология

Ответственно подхожу к любой работе. Все выполняю в срок.

Примеры некоторых моих работ в портфолио. По запросу могу выслать еще. Также веду блог на сайте для женщин АЛИМЕРО. Там также можно посмотреть мои работы. http://alimero.ru/my/nadezhda-rachkova1/page1/

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Портфолио
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Отзывы заказчиков
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Необходим копирайт на медицинскую тему
Спасибо большое за проделанную работу, буду обращаться еще
Очень ответственный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата! Всем советую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
нет рейтинга