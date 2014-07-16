Специализация - Front End

Знанание языков разметки:

HTML и CSS (5 и 3 соответсвенно) - хорошо ;

Знание языков программирования:

JavaScript - слабо (включая небольшой опыт работы с библиотекой jQuery);

Работа с CMS:

Joomla 1.5, 2.5, 3 (3.1 + 3.2);

WordPress 3.8, 3.9;

Magento 1.8 (для ознакомления);

Знание языков:

Русский/Украинский - разговорный;

Ангийский - С2 по европейской шкале уровней (почти разговорный);

Тренинги и конференции:

Конференция «Web Development Fusion 2013» в г.Винница, SysIQ, 2013 год.

Конференция «Big Enterprise eCommerce Fusion 2013» в г.Киев, SysIQ, 2013 год.