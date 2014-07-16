Специализация - Front End
Знанание языков разметки:
HTML и CSS (5 и 3 соответсвенно) - хорошо ;
Знание языков программирования:
JavaScript - слабо (включая небольшой опыт работы с библиотекой jQuery);
Работа с CMS:
Joomla 1.5, 2.5, 3 (3.1 + 3.2);
WordPress 3.8, 3.9;
Magento 1.8 (для ознакомления);
Знание языков:
Русский/Украинский - разговорный;
Ангийский - С2 по европейской шкале уровней (почти разговорный);
Тренинги и конференции:
Конференция «Web Development Fusion 2013» в г.Винница, SysIQ, 2013 год.
Конференция «Big Enterprise eCommerce Fusion 2013» в г.Киев, SysIQ, 2013 год.