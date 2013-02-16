Есть работающий интернет магазин, необходимо внести доработки по функционалу - Слева, не на главной уже странице сделать поиск по параметрам. - Доработать фильтр, что бы можно было отсеивать товар ...
Интернет-магазины2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Есть работающий интернет магазин, необходимо внести доработки по функционалу - Слева, не на главной уже странице сделать поиск по параметрам. - Доработать фильтр, что бы можно было отсеивать товар ...
Есть сайт. Нужно переделат дизайн, Дизайн должен быть очен хорошим по юзабилити, в дизайне что бы отражались слова такие как Солнце и море. Ну и дальше по ходу объясню. Сайт moresolnca72.ru