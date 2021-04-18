Таргетолог в соц. сетя

Привет! Меня зовут НикитаЯ таргетолог с большим опытом. Полтора года в этой сфере, работал с разными нишами, такими как онлайн-школа, инфобиз, психология, магазин цветов, бьюти индустрия и др. Есть опыт с бюджетами в 30к, 50к и 120к рублей/мес+ возможность сотрудничать по договору

Почему именно я?

- на связи 24/7

- есть навыки в профессиональных фото и видео редакторах

- проявляю инициативу, предлагаю идеи

- за каждый просроченный день возвращаю 1% от стоимости услугиВот мои кейсы: https://teletype.in/@nikita.sabadaТакже есть сайт: https://strongtarget.tilda.ws/Что касается цены, она крайне индивидуальна, зависит от объёма работ. Сориентирую, задав всего пару вопросов Если вам требуется толковый и ответственный специалист с хорошим опытом, обращайтесь