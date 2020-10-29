nsauletbek

Нурсултан nsauletbek

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод документов

    Здравствуйте. Нужно перевести файлы, в сумме 100 000тыс. Формат всех файлов rtf, doc, docx ( все это документы MS Word). Надо перевести на казахский язык. Все файлы в основном на русском. ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переводчик документов Google Translate

    Здравствуйте! Требуется перевести файлы с помощью google translate. Как должен происходить перевод:   - Массовая загрузка doc, docx, rtf документов   Перевод документа с сохранением структуры документа. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jake-
Жанат 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
$52
10 баллов
5 лет назад
Переводчик документов Google Translate
Хороший человек с которым приятно иметь дело!
Знает свое дело. Все прекрасно претензии нет. Можете смело заказывать
Ответный отзыв