nsauletbek

Здравствуйте. Нужно перевести файлы, в сумме 100 000тыс. Формат всех файлов rtf, doc, docx ( все это документы MS Word). Надо перевести на казахский язык. Все файлы в основном на русском. ...
Переводы15 заявок
Закрыт
4 года назад
Здравствуйте. Нужно перевести файлы, в сумме 100 000тыс. Формат всех файлов rtf, doc, docx ( все это документы MS Word). Надо перевести на казахский язык. Все файлы в основном на русском. ...
Здравствуйте. Есть сайт на движке Wordpress. Мне нужно чтобы на сайте я смог показывать документы онлайн (doc, docx). Как это делает плагин Pdf emember. НО без возможности скачивания и ...
Здравствуйте! Требуется перевести файлы с помощью google translate. Как должен происходить перевод: - Массовая загрузка doc, docx, rtf документов Перевод документа с сохранением структуры документа. ...