nsenkevich2710

Редактирование фотографий/ведение соц. сетей/перевод текстов/написание статей

Я студентка 1 курса, мне 18 лет. Владею английским языком на уровне upper intermediate (B2). Может я и не так опытна в сфере фриланса, но готова трудится и работать с большим количеством информации. Хорошо разбираюсь в Instagram сфере, умею подбирать контент. В повседневной жизни подрабатываю фотографом и хорошо разбираюсь в фотошопе и редактировании видео. Могу предоставить свои работы. Я достаточно мобильный, креативный и трудолюбивый человек, поэтому готова взяться за разные проекты.