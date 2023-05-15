nshen

Николай nshen

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка , Процессинг Информации, Автоматизация

Веб разработка 

- Разработка Веб Сайтов, Чат Ботов

- Wordpress

- Pure CSS / HTML

- PHP / NodeJs / JS / C++ / C# / CSS 

Настройка Серверов

- Web Server , Nginx, Apache, Mysql, Mongo DB, Vesta CP

- Mail Server , Exim, Amazon SES, Sendgrid, MailChimp

- Security, SSH, Firewall, etc.

Парсинг, Обработка, Подготовка Информации

- Любой Веб-сайт

Автоматизация процессов 

- Автоматизация действий ZennoPoster 

- Синхронизация данных

- Процессинг данных

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