Разработка , Процессинг Информации, Автоматизация
Веб разработка
- Разработка Веб Сайтов, Чат Ботов
- Wordpress
- Pure CSS / HTML
- PHP / NodeJs / JS / C++ / C# / CSS
Настройка Серверов
- Web Server , Nginx, Apache, Mysql, Mongo DB, Vesta CP
- Mail Server , Exim, Amazon SES, Sendgrid, MailChimp
- Security, SSH, Firewall, etc.
Парсинг, Обработка, Подготовка Информации
- Любой Веб-сайт
Автоматизация процессов
- Автоматизация действий ZennoPoster
- Синхронизация данных
- Процессинг данных
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