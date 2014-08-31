nshevche

Никита Шевченко nshevche

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Форекс, финансовые рынки, радиотехника, телекоммуникации

Образование техническое (радиотехника и телекоммуникации).

Работу, которую смогу выполнить:

1. Форекс и все, что с ним связано: переводы, статьи, рерайт. Работаю на реальном счету уже 2 года.

2. Переводы, копирайт и рерайт по радиотехнике и телекоммуникациям.

Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2092
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3336
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6522
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8945