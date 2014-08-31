Форекс, финансовые рынки, радиотехника, телекоммуникации
Образование техническое (радиотехника и телекоммуникации).
Работу, которую смогу выполнить:
1. Форекс и все, что с ним связано: переводы, статьи, рерайт. Работаю на реальном счету уже 2 года.
2. Переводы, копирайт и рерайт по радиотехнике и телекоммуникациям.
Наполнение сайтов
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#2092
Редактирование и Корректура
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#3336
Переводы
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#6522
Копирайтинг
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#8945