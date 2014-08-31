Форекс, финансовые рынки, радиотехника, телекоммуникации

Образование техническое (радиотехника и телекоммуникации).

Работу, которую смогу выполнить:

1. Форекс и все, что с ним связано: переводы, статьи, рерайт. Работаю на реальном счету уже 2 года.

2. Переводы, копирайт и рерайт по радиотехнике и телекоммуникациям.