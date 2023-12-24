Фотограф - Никита Широков

Привет! Посмотрите мои работы на сайте, они расскажут больше слов. Но если коротко, то:

Я профессиональный фотограф. Красиво фотографирую людей. Разных. Даже нефотогеничных.

Обучаю фотографии, и провожу Мастер Классы для фотографов.

Живу в Москве. Работаю по всей России и Европе.

Придерживаюсь классического стиля фотографии.

Моя ретушь не бросается в глаза. По образованию я художник.