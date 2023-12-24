nshirokov

Никита nshirokov

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Фотограф - Никита Широков

Привет! Посмотрите мои работы на сайте, они расскажут больше слов. Но если коротко, то:

 Я профессиональный фотограф. Красиво фотографирую людей. Разных. Даже нефотогеничных.

 Обучаю фотографии, и провожу Мастер Классы для фотографов.

 Живу в Москве. Работаю по всей России и Европе.

 Придерживаюсь классического стиля фотографии.

 Моя ретушь не бросается в глаза. По образованию я художник.

Фотосъемка
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$100/час
от $200от 1 дня
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