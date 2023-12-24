Фотограф - Никита Широков
Привет! Посмотрите мои работы на сайте, они расскажут больше слов. Но если коротко, то:
Я профессиональный фотограф. Красиво фотографирую людей. Разных. Даже нефотогеничных.
Обучаю фотографии, и провожу Мастер Классы для фотографов.
Живу в Москве. Работаю по всей России и Европе.
Придерживаюсь классического стиля фотографии.
Моя ретушь не бросается в глаза. По образованию я художник.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Частные фотосессии71 просмотр
- Стильная свадебная фотосъемка79 просмотров
- Бизнес фотосессии106 просмотров
- Интерьерная фотосъемка79 просмотров
- Репортажная фотосъемка мероприятий50 просмотров
Фотосъемка
нет отзывов
$100/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга