from English to Russian translator, from Russian to English translator

Несмотря на молодой возраст я хорошо владею четырьмя языками включая русский, английский, турецкий, и азербайджанский. Закончил школу я на Русском языке сейчас я студент в Бельгии. Находясь в Европе я развил свой английский до "fluently speaking " то есть свободный разговорный, а так же у меня есть сертификат IELTS который подтверждает мой уровень английского C1 advanced english (продвинутый английский).

Для дополнительных услуг или информации можете связаться со мной.