Создание музыки

Привет)

Я сочиняю музыку с раннего возраста, с музыкальным образованием, готова помочь Вам с созданием:

- аранжировок

- минусовок

- наложением музыки на текст

- саундтреков к роликам и фильмам

Преимущества:

- пою и играю на различных инструментах самостоятельно, не нуждаюсь в чьей-либо помощи извне, не завишу ни от кого, что значительно экономит время исполнения;

- отличное знание программы по созданию музыки Cubase;

- наличие собственной студии звукозаписи со всей необходимой аппаратурой, что обеспечивает отличное качество записи.

В обязательном порядке заключается договор с заказчиком, берется предоплата 40% от полной стоимости во избежание непредвиденных ситуаций, так как работа большая и кропотливая. Устанавливается точный срок выполнения заказа. В процессе создания периодически осуществляется контакт с заказчиком, дабы избавить его от мучительных переживаний, не пропал ли музыкант куда вместе с его деньгами :) и также обезопасить себя и быть уверенным в том, что проделываю такую работу не зря. Все по-человечески, цивилизованно и честно. На выходе заказчик получает готовую запись в том формате, который пожелает.

Также пишу портреты карандашом.