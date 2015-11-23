Привет)
Я сочиняю музыку с раннего возраста, с музыкальным образованием, готова помочь Вам с созданием:
- аранжировок
- минусовок
- наложением музыки на текст
- саундтреков к роликам и фильмам
Преимущества:
- пою и играю на различных инструментах самостоятельно, не нуждаюсь в чьей-либо помощи извне, не завишу ни от кого, что значительно экономит время исполнения;
- отличное знание программы по созданию музыки Cubase;
- наличие собственной студии звукозаписи со всей необходимой аппаратурой, что обеспечивает отличное качество записи.
В обязательном порядке заключается договор с заказчиком, берется предоплата 40% от полной стоимости во избежание непредвиденных ситуаций, так как работа большая и кропотливая. Устанавливается точный срок выполнения заказа. В процессе создания периодически осуществляется контакт с заказчиком, дабы избавить его от мучительных переживаний, не пропал ли музыкант куда вместе с его деньгами :) и также обезопасить себя и быть уверенным в том, что проделываю такую работу не зря. Все по-человечески, цивилизованно и честно. На выходе заказчик получает готовую запись в том формате, который пожелает.
Также пишу портреты карандашом.