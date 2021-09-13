Web Designer
Я дизайнер, занимаюсь разработкой веб-сайтов, фирменного стиля. Тщательно исследую бренд, изучаю конкурентов и выявляю ЦА. Нравится разрабатывать дизайн под различные устройства и самостоятельно собирать сайт на Tilda.
Также занимаюсь созданием сторис/постов для социальных сетей.
Работаю в Figma, Illustrator, Photoshop и After Effects.
Обучалась в Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна и на курсах IT-Lift от 7bits.
С моим портфолио можно ознакомиться на Dribbble https://dribbble.com/anastasiasopko
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page для таск-менеджера35 просмотров
- Дизайн постов и сторис для социальных сетей47 просмотров
- Дизайн сайта магазина одежды31 просмотр
- Редизайн сайта торгового комплекса31 просмотр
- Дизайн мобильного приложения доставки еды42 просмотра
- Афиша кинопоказа19 просмотров
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от $40от 2 дней
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Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга