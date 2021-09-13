Web Designer

Я дизайнер, занимаюсь разработкой веб-сайтов, фирменного стиля. Тщательно исследую бренд, изучаю конкурентов и выявляю ЦА. Нравится разрабатывать дизайн под различные устройства и самостоятельно собирать сайт на Tilda.

Также занимаюсь созданием сторис/постов для социальных сетей.

Работаю в Figma, Illustrator, Photoshop и After Effects.

Обучалась в Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна и на курсах IT-Lift от 7bits.

С моим портфолио можно ознакомиться на Dribbble https://dribbble.com/anastasiasopko