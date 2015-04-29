nstening

Наталия nstening

 
69 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Филолог.Редактор.Корректор.Преподавание русского языка

 Услуги:

- Копирайт (русский)

   -Статьи

   -Обзоры

   -Продающие тексты

   -Слоганы

   -Нейминг

   -Тексты для сайтов

   -Доклады, презентации, речи, письма

- Рерайт (статьи, обзоры)

Филолог. Методист высшей категории. Русский язык и литература    

Программный материал по русскому языку и литературе, 37 лет опыта

Знание русского и украинского языков

Руководство людьми

Работа с научной и методической литературой 

Музыкальное образование(музыкальная школа);

отделение "Искусствоведение" (факультет общественных профессий при ХГУ )

Честность, ответственность, работоспособность. 

Интересы: музыка, театр, живопись, поэзия,проза.