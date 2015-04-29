Филолог.Редактор.Корректор.Преподавание русского языка
Услуги:
- Копирайт (русский)
-Статьи
-Обзоры
-Продающие тексты
-Слоганы
-Нейминг
-Тексты для сайтов
-Доклады, презентации, речи, письма
- Рерайт (статьи, обзоры)
Филолог. Методист высшей категории. Русский язык и литература
Программный материал по русскому языку и литературе, 37 лет опыта
Знание русского и украинского языков
Руководство людьми
Работа с научной и методической литературой
Музыкальное образование(музыкальная школа);
отделение "Искусствоведение" (факультет общественных профессий при ХГУ )
Честность, ответственность, работоспособность.
Интересы: музыка, театр, живопись, поэзия,проза.