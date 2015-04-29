Филолог.Редактор.Корректор.Преподавание русского языка

Услуги:

- Копирайт (русский)

-Статьи

-Обзоры

-Продающие тексты

-Слоганы

-Нейминг

-Тексты для сайтов

-Доклады, презентации, речи, письма

- Рерайт (статьи, обзоры)

Филолог. Методист высшей категории. Русский язык и литература

Программный материал по русскому языку и литературе, 37 лет опыта

Знание русского и украинского языков

Руководство людьми

Работа с научной и методической литературой

Музыкальное образование(музыкальная школа);

отделение "Искусствоведение" (факультет общественных профессий при ХГУ )

Честность, ответственность, работоспособность.

Интересы: музыка, театр, живопись, поэзия,проза.