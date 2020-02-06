Digital иллюстрации , портреты людей и животных
- Создание иллюстраций и портретов на заказ
- Визуальное оформление ленты в Instagram
- Ретушь и обработка фотографий
- Составление презентаций
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК,создание Digital иллюстраций,владею навыками по обработке и ретушированию фото,
имею опыт в визуальном оформлении ленты в Инстаграм, прошла обучение в агенстве
по созданию фото-контента. Также имею опыт в написании продающих постов для социальных
сетей.
Личные качества: аккуратность, ответственность, исполнительность, коммуникабильность,
дисциплинированность, активность
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Концепция ленты в инстаграм в едином стиле81 просмотр
- Составление ленты в инстаграм в едином стиле183 просмотра
- Составление ленты в инстаграм в едином стиле116 просмотров
- Digital портрет69 просмотров
- Портрет с питомцами53 просмотра
- Семейный Digital портрет63 просмотра
- Digital портрет60 просмотров