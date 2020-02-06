Digital иллюстрации , портреты людей и животных

- Создание иллюстраций и портретов на заказ

- Визуальное оформление ленты в Instagram

- Ретушь и обработка фотографий

- Составление презентаций

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК,создание Digital иллюстраций,владею навыками по обработке и ретушированию фото,

имею опыт в визуальном оформлении ленты в Инстаграм, прошла обучение в агенстве

по созданию фото-контента. Также имею опыт в написании продающих постов для социальных

сетей.

Личные качества: аккуратность, ответственность, исполнительность, коммуникабильность,

дисциплинированность, активность