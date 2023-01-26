nsumskih93

Верстка сайтов

Приветствую!

Верстаю сайты по вашему макету.

Мои профессиональные навыки:

знание HTML/CSS

работа с препроцессорами SASS, SCSS, LESS

работа с Git

Bootstrap 5

БЭМ методология

Javascript и JQuery

Адаптивная и кроссбраузерная верстка

навыки работы c веркторной графикой в формате SVG

Мои преимущества:

1. Работаю без предоплаты.

2. Выполню заказ в максимально короткие сроки

3. Большой опыт работы.

4. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев.

5. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана.

По итогу вы получите:

1. Архив с файлами в формате html, css, js.

2. Чистый и грамотный код.

3. Кроссбраузерную верстку.

Стараюсь следить за миром web-технологий и внедрять в свою работу самые интересные из них.

Пишите, буду рад сотрудничеству!