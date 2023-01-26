nsumskih93

Никита Шумских nsumskih93

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстка сайтов

Приветствую!

Верстаю сайты по вашему макету.

Мои профессиональные навыки:

  • знание HTML/CSS

  • работа с препроцессорами SASS, SCSS, LESS

  • работа с Git

  • Bootstrap 5

  • БЭМ методология

  • Javascript и JQuery

  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка

  • навыки работы c веркторной графикой в формате SVG

Мои преимущества:

1. Работаю без предоплаты.

2. Выполню заказ в максимально короткие сроки

3. Большой опыт работы.

4. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев.

5. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана.

По итогу вы получите:

1. Архив с файлами в формате html, css, js.

2. Чистый и грамотный код.

3. Кроссбраузерную верстку.

Стараюсь следить за миром web-технологий и внедрять в свою работу самые интересные из них.

Пишите, буду рад сотрудничеству!

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASS