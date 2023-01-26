nsumskih93

Приветствую!
Верстаю сайты по вашему макету.
Мои профессиональные навыки:
знание HTML/CSS
работа с препроцессорами SASS, SCSS, LESS
работа с Git
Bootstrap 5
БЭМ методология
Javascript и JQuery
Адаптивная и кроссбраузерная верстка
навыки работы c веркторной графикой в формате SVG
Мои преимущества:
1. Работаю без предоплаты.
2. Выполню заказ в максимально короткие сроки
3. Большой опыт работы.
4. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев.
5. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана.
По итогу вы получите:
1. Архив с файлами в формате html, css, js.
2. Чистый и грамотный код.
3. Кроссбраузерную верстку.
Стараюсь следить за миром web-технологий и внедрять в свою работу самые интересные из них.
Пишите, буду рад сотрудничеству!