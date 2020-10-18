Монтажёр
Монтажёр
Главные качества: нестандартный взгляд на стандартные вещи, насмотренность, ответственность и индивидуальный подход к каждому заказу.
Высокий уровень технической подготовки
Соблюдение дед-лайнов, РЕАЛЬНОЕ соблюдение.
Есть ценный опыт в маркетинге, digital, продажах, в оптимизации бизнес-процессов, что даёт мне более глубокое понимание "кухни" многих бизнес-проектов и помогает произвести более качественный с точки зрения конечного покупателя продукт.
Действие аккаунта приостановлено!