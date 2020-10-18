Монтажёр

Монтажёр

Главные качества: нестандартный взгляд на стандартные вещи, насмотренность, ответственность и индивидуальный подход к каждому заказу.

Высокий уровень технической подготовки

Соблюдение дед-лайнов, РЕАЛЬНОЕ соблюдение.

Есть ценный опыт в маркетинге, digital, продажах, в оптимизации бизнес-процессов, что даёт мне более глубокое понимание "кухни" многих бизнес-проектов и помогает произвести более качественный с точки зрения конечного покупателя продукт.