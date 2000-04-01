Опыт системного администрирования:
- FreeBSD (4.4 - 6.1),
MS Windows рабочие станции (95/98/NT4/2000/XP)
и сервера (NT4/2000/2003) на базе Intel x86;
- сетевые технологии:
построение сетей на основе TCP/IPv4, DHCP, DNS, WINS,
IP-фильтрация для FreeBSD (ipf, ipfw),
модемная связь (PPP сервер/клиент), SNMP,
контроллеры доменов на базе Windows NT4/2000/2003/ и Samba;
- файловые серверы: SMB, NFS, FTP;
- WWW-серверы: apache (1.x, 2.x) + PHP, MS IIS;
- proxy-серверы: squid, socks5, oops;
- почтовые службы: SMTP (sendmail + LDAP routing +
фильтры), POP3, IMAP4;
- СУБД: MySQL,PostgreSQL;
- безопасность: SSL/TLS, IP-фильтрация, tripwire, chroot;
- прочее: OpenLDAP.
Опыт программирования (общим сроком около 7 лет):
- PHP, perl, языки программирования командных оболочек UNIX (bash).
- web: HTML, CSS, JavaScript.
Дополнительная информация:
- владею английским языком на уровне чтения/составления технической документации;
- основная область интересов - UNIX-системы.
Личные качества:
- аналитический склад ума, быстро обучаюсь.