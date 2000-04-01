ntlancer

Гость ntlancer

 
42 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт системного администрирования:

- FreeBSD (4.4 - 6.1),

MS Windows рабочие станции (95/98/NT4/2000/XP)

и сервера (NT4/2000/2003) на базе Intel x86;

- сетевые технологии:

построение сетей на основе TCP/IPv4, DHCP, DNS, WINS,

IP-фильтрация для FreeBSD (ipf, ipfw),

модемная связь (PPP сервер/клиент), SNMP,

контроллеры доменов на базе Windows NT4/2000/2003/ и Samba;

- файловые серверы: SMB, NFS, FTP;

- WWW-серверы: apache (1.x, 2.x) + PHP, MS IIS;

- proxy-серверы: squid, socks5, oops;

- почтовые службы: SMTP (sendmail + LDAP routing +

фильтры), POP3, IMAP4;

- СУБД: MySQL,PostgreSQL;

- безопасность: SSL/TLS, IP-фильтрация, tripwire, chroot;

- прочее: OpenLDAP.

Опыт программирования (общим сроком около 7 лет):

- PHP, perl, языки программирования командных оболочек UNIX (bash).

- web: HTML, CSS, JavaScript.

Дополнительная информация:

- владею английским языком на уровне чтения/составления технической документации;

- основная область интересов - UNIX-системы.

Личные качества:

- аналитический склад ума, быстро обучаюсь.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSApachePerlFreeBSD