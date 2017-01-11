Front-End & Web-Design / Дизайн, верстка, разработка, поддержка сайтов

Навыки:

HTML5 + CSS3 + JS/jQuery;

Кроссбраузерность;

Адаптивная верстка;

Wordpress (Плагины и темы);

Работа с различными API;

Пакетные менеджеры (Gulp, Bower);

: Sublime Text 3 + Adobe Photoshop CC.

Специфика работы и лирическое отступление:

Сайт, сервис, портал, Ваш телефон, ноутбук, любая функциональная вещь имеет оболочку и начинку. И любому человеку приятно, когда функциональная вещь удобна, приятна глазу и, при этом, работает без проблем.

Хороший сайт - это удобный сайт. Удобство заключается как в правильно спроектированной оболочке, так и в правильно спроектированной начинке. В работе, я уделяю важное внимание не только внешности, но и структуре сайта, семантике, модульности, возможности другим разработчикам без проблем заниматься проектом. В этом и заключается дизайн сайта: быть удобным и внешне, и внутри.

Оплата: Webmoney, Сбербанк.