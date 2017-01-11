ntzyr

Владислав Суриков ntzyr

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front-End & Web-Design / Дизайн, верстка, разработка, поддержка сайтов

Навыки:

  • HTML5 + CSS3 + JS/jQuery;
  • Кроссбраузерность;
  • Адаптивная верстка;
  • Wordpress (Плагины и темы);
  • Работа с различными API;
  • Пакетные менеджеры (Gulp, Bower);
Рабочая среда: Sublime Text 3 + Adobe Photoshop CC. 

Специфика работы и лирическое отступление:

Сайт, сервис, портал, Ваш телефон, ноутбук, любая функциональная вещь имеет оболочку и начинку. И любому человеку приятно, когда функциональная вещь удобна, приятна глазу и, при этом, работает без проблем.

Хороший сайт - это удобный сайт. Удобство заключается как в правильно спроектированной оболочке, так и в правильно спроектированной начинке. В работе, я уделяю важное внимание не только внешности, но и структуре сайта, семантике, модульности, возможности другим разработчикам без проблем заниматься проектом. В этом и заключается дизайн сайта: быть удобным и внешне, и внутри.

Оплата: Webmoney, Сбербанк.

JavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLjQueryGulpPhotoshop