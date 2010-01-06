Р Е З Ю М Е

Образование среднее техническое, закончила Всесоюзный заочный учётно-кредитный техникум Госбанка СССР, факультет - учёт и операционная техника в Госбанке, специальность - бухгалтер, в данное время являюсь безработной, проживаю в городе Черкассы, Украина.

Владею двумя языками в совершенстве - русский и украинский, 12 лет проработала машинисткой в районном суде.

Являюсь интернет-писательницей, пишу: прозу - в жанре мистика и хоррор (ужасы), стихи философские, песни лирические,

С моими произведениями можете ознакомиться здесь http://www.proza.ru/avtor/nubis

Имеются публикации на сайте mobus.com в рубрике «Гражданская журналистика»,

Также публикуюсь на сайте ХайВей и являюсь свободным журналистом

Замужем, детей не имею.

Предлагаю свою кандидатуру для удалённой работы в качестве копирайтера, рерайтера или гражданского журналиста, а также секретаря-деловода, этой профессией владею в совершенстве

Вредные привычки, как то: употребление алкоголя и курение – отсутствуют, ибо предпочитаю чай или кофе

В быту, в общении и вообще в разговорной речи нецензурные слова отсутствуют, ибо в лексике есть множество слов, которые можно заменить одно нецензурное

ПК в наличии имеется, связь с интернетом локальная, пакет безлимитный

Коммуникабельна.

Буду рада любому предложению и сотрудничеству

аська 412978125