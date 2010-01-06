Р Е З Ю М Е
Образование среднее техническое, закончила Всесоюзный заочный учётно-кредитный техникум Госбанка СССР, факультет - учёт и операционная техника в Госбанке, специальность - бухгалтер, в данное время являюсь безработной, проживаю в городе Черкассы, Украина.
Владею двумя языками в совершенстве - русский и украинский, 12 лет проработала машинисткой в районном суде.
Являюсь интернет-писательницей, пишу: прозу - в жанре мистика и хоррор (ужасы), стихи философские, песни лирические,
С моими произведениями можете ознакомиться здесь http://www.proza.ru/avtor/nubis
Имеются публикации на сайте mobus.com в рубрике «Гражданская журналистика»,
Также публикуюсь на сайте ХайВей и являюсь свободным журналистом
Замужем, детей не имею.
Предлагаю свою кандидатуру для удалённой работы в качестве копирайтера, рерайтера или гражданского журналиста, а также секретаря-деловода, этой профессией владею в совершенстве
Вредные привычки, как то: употребление алкоголя и курение – отсутствуют, ибо предпочитаю чай или кофе
В быту, в общении и вообще в разговорной речи нецензурные слова отсутствуют, ибо в лексике есть множество слов, которые можно заменить одно нецензурное
ПК в наличии имеется, связь с интернетом локальная, пакет безлимитный
Коммуникабельна.
Буду рада любому предложению и сотрудничеству
аська 412978125
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