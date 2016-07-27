numero_diez

Переводчик (Английский, Датский, Русский)

Цель: получение работывнештатного переводчика Опыт работы:Сноября по декабрь 2012 года проходила практику в качестве переводчика в ФСКНСноября 2013 по январь 2014 проходила практику в качестве переводчика в

информационно-телеграфном агентстве ИТАР-ТАССМай-Июль2016 выполняла работу методиста по датскому языку для сайта speakasap.com Образование:С2009 по 2014 год изучала специальность «Перевод и Переводоведение» в Московском

Государственном Лингвистическом Университете (МГЛУ). В 2014 году получила

диплом Лингвиста-переводчика со знанием английского и датского языков. Дополнительноеобразование:С 2014 года обучаюсь в Гетеборгском Университете (Göteborgs Universitet) на специалиста в сферекоммуникаций (Master in Communication). Обучение проходит наанглийском языке. Профессиональные навыки:Уверенныйпользователь ПКВладеюрусским, английским и датским языками на высоком уровне Личные качества:КоммуникабельностьПредприимчивостьОтветственностьВысокаяобучаемостьПунктуальность Дополнительнаяинформация:Готова исполнять только письменные переводы