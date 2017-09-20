nunu808080

Набор текста, транскрибация

Специальность: учитель русского языка и литературы.

На данный момент являюсь SMM-специалистом крупнейшей группы города.

В силу того, что по специальности я являюсь учителем русского языка, Вы можете не беспокоиться о грамотности набранного текста. Опыта работы в транскрибации аудио- или видеозаписей нет, но я не сомневаюсь, что у меня получится. Также могу набрать рукописный текст в Word/Excel. Ответственность - самое главное качество моей личности! Задачи выполняю сразу, не оставляя на потом.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.