nupke

Евгений nupke

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Диплом по менеджменту в игровых видах спорта
Первый проект с Евгением... Впечатления: Евгений отлично владеет темой и хорошо знает, что хочет получить в работе! Заметно, что у Евгения просто не хватает времени. Я так думаю, что возьмись он сам за этот проект- возможно у него получилось бы более профессионально, нежели у меня. Не скрою, что в этом проекте мне пришлось многому учиться т.к. тема не очень мне близка, за что я очень благодарен Евгению. Всем рекомендую Евгения как настоящего профессионала, конкретного и порядочного заказчика! Четкое ТЗ, оплата мгновенная + помощь в работе. +10 баллов! Удачного Вам старта на данном ресурсе! С уважением, благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Олег.
Олег выполнил работу без опозданий, в оговариваемые сроки, все пожелания учитывал, всегда был на связи и был внимателен в процессе работы. Справился с весьма редкой и специфической темой дипломной работы. Что особо ценно - никогда не отказывался переделывать или дополнять уже сделанную часть работы в соответствии с пожеланиями. Рекомендую всем этого фрилансера, как надёжного квалифицированного партнёра. Работать с Олегом было приятно, если будет потребность - обращусь ещё.
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