Первый проект с Евгением...
Впечатления: Евгений отлично владеет темой и хорошо знает, что хочет получить в работе!
Заметно, что у Евгения просто не хватает времени. Я так думаю, что возьмись он сам за этот проект- возможно у него получилось бы более профессионально, нежели у меня.
Не скрою, что в этом проекте мне пришлось многому учиться т.к. тема не очень мне близка, за что я очень благодарен Евгению.
Всем рекомендую Евгения как настоящего профессионала, конкретного и порядочного заказчика!
Четкое ТЗ, оплата мгновенная + помощь в работе.
+10 баллов!
Удачного Вам старта на данном ресурсе!
С уважением, благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Олег.