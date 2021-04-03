NuraTextEditor

Привет всем!

Меня зовут Нура, по специальности преподаватель английского языка и референт переводчик.

Являюсь customer support менеджером одной американской компании в сфере e-commerce, и занимаюсь копирайтингом (составляю описание товаров, сбором контента на леднинг страницы товаров).

Обожаю работать с текстами на английском в основном, и на русском неплохо умею, можете обращаться по работе с текстами любой тематики и вида (перевод/ рейрайты с высокой уникальностью/ написание статьей/продающие тексты, слоганы).