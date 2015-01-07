На базе CMS CS-CART Мультивендор (маркетплейс) хотим создать площадку для торговли В2В . Рассматриваем вариант покупки лицензии и шаблона, но шаблон нужно доделать и настроить под наши нужды.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
7 лет назад
На базе CMS CS-CART Мультивендор (маркетплейс) хотим создать площадку для торговли В2В . Рассматриваем вариант покупки лицензии и шаблона, но шаблон нужно доделать и настроить под наши нужды.
Привет всем! Я нашел понравившийся мне шаблон, мне его установили но у него пропало боковое меню (в демо версии боковое меню было) Так же там проблема в том, что установлен компонент К2, с ним ...
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