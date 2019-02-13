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Динара Нуриева
nurieva_d_a
nurieva_d_a
26 лет
Россия
/
Набережные Челны
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Картинка
Нарисовать картинку в фш
Обработка фотографий
25 заявок
Закрыт
5 лет назад
Перерисовать лого в вектор
необходимо готовый логотип в растровом формате перерисовать в вектор
Логотипы и Знаки
14 заявок
Закрыт
5 лет назад
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Заказы
2
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