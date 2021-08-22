nurik_avetyan_12

Интернет-маркетолог, маркетолог

Рада буду помочь реализовать Ваши идеи в проекты.

Моя исполнительность и ответственное отношение к работе, упорство достигать поставленных целей поможет реализовать эффективно поставленные задачи.

Высшее образование:

- бакалавр менеджмент, управление проектами;

- магистр мировая экономика и международный бизнес;

- интернет-маркетолог (настройка таргетированной, контекстной, медийной рекламы; построение семантического ядра; разработка лендинга, SMM, Email-рассылки)