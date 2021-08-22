nurik_avetyan_12

Нурик nurik_avetyan_12nurik_avetyan_12
25 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Интернет-маркетолог, маркетолог
Рада буду помочь реализовать Ваши идеи в проекты.
Моя исполнительность и ответственное отношение к работе, упорство достигать поставленных целей поможет реализовать эффективно поставленные задачи.
Высшее образование:
- бакалавр менеджмент, управление проектами;
- магистр мировая экономика и международный бизнес;
- интернет-маркетолог (настройка таргетированной, контекстной, медийной рекламы; построение семантического ядра; разработка лендинга, SMM, Email-рассылки)
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