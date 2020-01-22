Маркетолог с опытом работы в крупном агентстве, предпочитаю комплексный подход и работу на результат!
Опыт в сфере интернет-маркетинга более 3 лет.
2 года работаю в крупном рекламном digital агентстве с известными брендами и бюджетами от 100 тыс/мес.
Благодаря опыту работы в агентстве всегда подхожу к решению поставленных задач с точки зрения бизнес-целей и комплексного подхода. Даю рекомендации по продвижению, инструментам и каналам.
В настоящее время беру заказы на контекстную и таргетированную рекламу Fb, Inst.
Портфолио, сертификаты по ссылке https://docs.google.com/document/d/10hFG95wftn654zMsfdAuOLrdB7aiVp-UM7oZk902M1A/edit?usp=sharing
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Портфолио
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