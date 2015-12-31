Сетевой инженер Cisco
- Конфигурирование активного сетевого оборудования Cisco Routers 8xx, 18хх, 28xx, 29xx, Cisco 39xx, Cisco ASR 1002, коммутаторы Cisco Catalyst 29xx, 35xx, 37xx, 45xx, 65xx, межсетевые экраны Cisco ASA 55xx,
- Динамическая маршрутизация: EIGRP
- Коммутация: STP, VLAN, VTP, Etherchannel, VSS
- Резервирование: GLBP
- Организация Remote IPSec VPN и DMVPN, AnyConnectVPN
- Cisco ACS 5.4
- Голосовые технологии: CUCM 8.6, CUCME, CUCCX
- Скрипты для CUCCX
- Настройка IVR для CME
- Видеоконференц-связь: Cisco MCU 53xx, кодеки SX10, SX20
- Организация корпоративных SIP транков и настройка QoS.
- Беспроводные сети на основе Cisco WLC 2100, Cisco LAP 11xx, Cisco LAP12xx
- Настройка Asterisk