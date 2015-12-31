nurkhat

Нурхат Габдоллаев nurkhat

 
33 годаКазахстан/Астана
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сетевой инженер Cisco

- Конфигурирование активного сетевого оборудования Cisco Routers 8xx, 18хх, 28xx, 29xx, Cisco 39xx, Cisco ASR 1002, коммутаторы Cisco Catalyst 29xx, 35xx, 37xx, 45xx, 65xx, межсетевые экраны Cisco ASA 55xx,

- Динамическая маршрутизация: EIGRP

- Коммутация: STP, VLAN, VTP, Etherchannel, VSS

- Резервирование: GLBP 

- Организация Remote IPSec VPN и DMVPN, AnyConnectVPN

- Cisco ACS 5.4

- Голосовые технологии: CUCM 8.6, CUCME, CUCCX

- Скрипты для CUCCX

- Настройка IVR для CME

- Видеоконференц-связь: Cisco MCU 53xx, кодеки SX10, SX20

- Организация корпоративных SIP транков и настройка QoS.

- Беспроводные сети на основе Cisco WLC 2100, Cisco LAP 11xx, Cisco LAP12xx

- Настройка Asterisk

Asterisk