nurlanovaainur

Айнур Нурланова nurlanovaainurnurlanovaainur
29 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик EN-RUS-KAZ
Образование
Казахский Национальный Медицинский Университет
имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан (KZ)
Магистр технических наук, Технология фармацевтического производства
Казахский национальный медицинский университет
имени С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан (KZ)
Бакалавр медицинских наук, Фармация
Владею казахским, русским, английским языками.
Выполню переводы направлений RUS>EN, EN>RUS, KAZ>RUS, RUS>KAZ, KAZ>EN, EN>KAZ.
Возможна любая тематика. Предпочтительно: медицина, фармация, психология.
Ср. цена перевода EN>RUS – $3 за 1000 знаков.
Ср. цена перевода RUS>EN – $3-4 за 1000 знаков.
Ср. цена перевода KAZ>RUS, RUS>KAZ - $5-8 за 1000 знаков.
Ср. цена перевода KAZ>EN, EN>KAZ - $9-10 за 1000 знаков.