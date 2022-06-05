nurlansharipkhan

Почему вы выбираете меня, потому что я качественно делаю заказы, и во время отправляю. Владею Adobe Illustrator-ом как рыцарь своим мечом.

Я - графический-дизайнер логотипов. Делаю, все что у меня в руках, знаю Adobe Photoshop, Adobe Illustrator немножко заню язык программирование Puthon и еще работал веб-дизайнером. Периодический участвовал в конкурсах по созданию логотипов для бизнес-проектов. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.