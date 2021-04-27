Куратор онлайн-школы

Навыки:1. Создание лендинга на конструкторе Tilda.2. Настройка вебинаров (Bizon365, Pruffme, Getcourse, Zoom).3. Работа с обучающими платформами: создание, наполнение и настройка тренингов, автоматизация процессов, работа с пользователям (Bizon365 и Getcourse).4. Создание и настройка рассылок: смс, автодозвоны, email. 5. Создание автоворонок и чат-ботов (GetResponse, Senler, BotHelp, Sendpulse, Unisender).6. Создание сценариев для автовебинаров.Дополнительные навыки и преимущества: - базовые знания по копирайтингу и настройке таргетированной рекламы.

Курсы Школа фриланса Анжелики Ворошиловой - курс Куратор онлайн-школы, 2021 г.