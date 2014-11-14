Перевод с английского языка/корректура

Специальность: химик + переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Специализация по переводам: перевод патентной литературы и научно-технической информации в области химии и промышленного

производства синтетических каучуков

Преимущественное направление перевода:с английского языка на русский язык Последнее место работы: научно-исследовательский центр, Старший научный сотрудник Отдела по интеллектуальной собственности

Контактные данные и возможную дополнительную информацию предоставлю при обсуждении заказа