Перевод с английского языка/корректура
Специальность: химик + переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Специализация по переводам: перевод патентной литературы и научно-технической информации в области химии и промышленного
производства синтетических каучуков
Преимущественное направление перевода:с английского языка на русский язык Последнее место работы: научно-исследовательский центр, Старший научный сотрудник Отдела по интеллектуальной собственности
Контактные данные и возможную дополнительную информацию предоставлю при обсуждении заказа
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$3.8/час
от $6от 1 дня
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