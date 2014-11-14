nuta-90

Анна nuta-90

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Перевод с английского языка/корректура

Специальность: химик + переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Специализация по переводам: перевод патентной литературы и научно-технической информации в области химии и промышленного

производства синтетических каучуков

Преимущественное направление перевода:с английского языка на русский язык Последнее место работы: научно-исследовательский центр, Старший научный сотрудник Отдела по интеллектуальной собственности

Контактные данные и возможную дополнительную информацию предоставлю при обсуждении заказа

Переводы
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$3.8/час
от $6от 1 дня
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