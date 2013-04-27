финансы и кредит, курсовые, дипломы

Имею 2 высших образования по специальности Автоматизированные системы обработки информации и управления и Финансы и кредит. 5 лет опыта работы системным администратором и одновременно преподавание в ВУЗе на кафедре финансов. Имеется опыт в написании курсовых и дипломных работ по финансам организаций и коммерческих банков, а также решение задач по эконометрике и ДКБ.