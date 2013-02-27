Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
0 баллов
11 лет назад
Взяла задание и пропала.
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
11 лет назад
Всё ок.