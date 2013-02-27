nutta

Анна Найданова nutta

 
50 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
krook
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Статьи по туризму в Крыму
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ypisatel
Сергей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание качественных статей в виде инструкций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kseniya_golub
Ксения 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
32 отзыва
$1
0 баллов
11 лет назад
Рерайт с поиском исходников
Взяла задание и пропала.
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Статьи на туристическую тематику
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Статьи на женскую тематику
Всё ок.