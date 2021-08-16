У нашей компании опыт работы в SMM и ORM с 2010 года. На экспертном уровне занимаемся разработкой стратегий, контент-планирования и привлечением подписчиков. Работаем с репутацией компании в интернете, реагированием на негативные отзывы и продвижением через позитивные отзывы.

Также у нас большой опыт работы по настройке и управлению контекстной и таргетированной рекламой. Работаем во всех основных платформах (Google, Yandex, Instagram, MyTarget), подбираем те площадки, которые дают наибольшую отдачу в виде лидов, постоянно анализируем эффективность и корректируем рекламные креативы и ставки, гибко подстраиваясь под конкурентную обстановку. Имеем опыт генерирования оборота до 1 400 000 в мес для наших клиентов. Готовы показать кейсы, реализовали много проектов.

Наш сайт http://kirimovmedia.ru/