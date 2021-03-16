Разработка программного обеспечения, web-программирование
Создание, доработка, сопровождение:
- системы автоматизации для производств,
- системы управления содержанием интернет сайтов
- прикладных и системных приложений
Опыт работы: 13 лет
Компьютерные навыки:
портлеты под Oracle Portal 10.1.4 на J2EE и PL/SQL
VB, VBA, C++, Java, Pascal, Assembler, PL/SQL, T-SQL, HTML, XML, ASP, JSP, PHP, AJAX, .NET;
Oracle, MSSQL, MS Access, MySQL и др DB;
IIS, Apache, Oracle AS;
Windows, Linux RedHat /FreeBSD;
Бух. пр. 1C
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