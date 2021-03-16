Разработка программного обеспечения, web-программирование

Создание, доработка, сопровождение:

- системы автоматизации для производств,

- системы управления содержанием интернет сайтов

- прикладных и системных приложений

Опыт работы: 13 лет

Компьютерные навыки:

портлеты под Oracle Portal 10.1.4 на J2EE и PL/SQL

VB, VBA, C++, Java, Pascal, Assembler, PL/SQL, T-SQL, HTML, XML, ASP, JSP, PHP, AJAX, .NET;

Oracle, MSSQL, MS Access, MySQL и др DB;

IIS, Apache, Oracle AS;

Windows, Linux RedHat /FreeBSD;

Бух. пр. 1C