nvf_target

Таргетолог в Facebook/Instagram

Привет.

Предоставляю полный комплекс услуг по настройке и управлению рекламой в сетях Facebook/Instagram.

От аудита посадочных страниц, анализа конкурентов до масштабирования.

Таргет изучала у Черкасова, прошла повышение квалификации на курсах Targetorium.

Имею высшее экономическое образование.

Стоимость моей работы 150$ за проект в месяц.

Что и как делаю:

Анализ бизнеса и разработка рекламной стратегии 2-3 дня. После изучение объекта продаж предоставляю минимальный и оптимальный план бюджета рекламы (рекламный бюджет от 200$)

2-3 дня. После изучение объекта продаж предоставляю минимальный и оптимальный план бюджета рекламы (рекламный бюджет от 200$) Подбор аудитории, ее сегментирование, согласование креативов 2-3 дня

2-3 дня Создание и запуск рекламной кампании

Тестирование разных гипотез 5-7 дней. Оптимизация рекламных кампаний

5-7 дней. Оптимизация рекламных кампаний Создание анкеты для лидов ( ФИО, тел.номер и др. ). Выгрузка заявок лидов в формате Excel ( по будням )

( ФИО, тел.номер и др. ). Выгрузка заявок лидов в формате Excel ( по будням ) Управление кампаниями, контроль эффективности постоянно

постоянно Обновление настроек рекламы по необходимости

по необходимости Масштабирование по желанию заказчика

по желанию заказчика Предоставление отчетов еженедельно

Если Вы цените надежность и предсказуемость, соблюдение сроков и порядочность - обращайтесь.