nvf_target

Таргетолог в Facebook/Instagram
Привет.
Предоставляю полный комплекс услуг по настройке и управлению рекламой в сетях Facebook/Instagram.
От аудита посадочных страниц, анализа конкурентов до масштабирования.
Таргет изучала у Черкасова, прошла повышение квалификации на курсах Targetorium.
Имею высшее экономическое образование.
Стоимость моей работы 150$ за проект в месяц.
Что и как делаю:
- Анализ бизнеса и разработка рекламной стратегии 2-3 дня. После изучение объекта продаж предоставляю минимальный и оптимальный план бюджета рекламы (рекламный бюджет от 200$)
- Подбор аудитории, ее сегментирование, согласование креативов 2-3 дня
- Создание и запуск рекламной кампании
- Тестирование разных гипотез 5-7 дней. Оптимизация рекламных кампаний
- Создание анкеты для лидов ( ФИО, тел.номер и др. ). Выгрузка заявок лидов в формате Excel ( по будням )
- Управление кампаниями, контроль эффективности постоянно
- Обновление настроек рекламы по необходимости
- Масштабирование по желанию заказчика
- Предоставление отчетов еженедельно