nvf_target

Наталья nvf_target

 
46 летУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Таргетолог в Facebook/Instagram

Привет.

Предоставляю полный комплекс услуг по настройке и управлению рекламой в сетях Facebook/Instagram.

От аудита посадочных страниц, анализа конкурентов до масштабирования.

Таргет изучала у Черкасова, прошла повышение квалификации на курсах Targetorium.

Имею высшее экономическое образование.

Стоимость моей работы 150$ за проект в месяц.

Что и как делаю:

  • Анализ бизнеса и разработка рекламной стратегии 2-3 дня. После изучение объекта продаж предоставляю минимальный и оптимальный план бюджета рекламы (рекламный бюджет от 200$)
  • Подбор аудитории, ее сегментирование, согласование креативов 2-3 дня
  • Создание и запуск рекламной кампании
  • Тестирование разных гипотез 5-7 дней. Оптимизация рекламных кампаний
  • Создание анкеты для лидов ( ФИО, тел.номер и др. ). Выгрузка заявок лидов в формате Excel ( по будням )
  • Управление кампаниями, контроль эффективности постоянно
  • Обновление настроек рекламы по необходимости
  • Масштабирование по желанию заказчика
  • Предоставление отчетов еженедельно
Если Вы цените надежность и предсказуемость, соблюдение сроков и порядочность - обращайтесь.