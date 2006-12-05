Имею опыт программирования более 15 лет, профессионально преподаю в университете программирование и информационные технологии, среди которых наибольшее внимание уделяется именно интернет-технологиям.

Сложно самому оценивать свои знания, но пока что удавалось отвечать на все вопросы студентов в следующих областях:

- гравика Photoshop, Corel Draw

- графика для WEB

- HTML

- PHP

- CMS

- SQL

- СУБД

- программирование на Delphi

- программирование в среде Visual FoxPro

- обслуживание и администрирование компьютеров и сетей

- защита информации от преднамеренных и непреднамеренных искажений

- ответы на всякий неожиданный бред, типа "а почему глючит..."

Есть ряд программ для обучения студентов. В настоящее время готовлю свой сайт для дистанционного обучения по этим программам.

Использую собственный двигатель сайта. Информационная база сайта ориентирована НЕ на MySQL или аналогичные СУБД по причинам выводов из собственного опыта работы с базами данных и гарантирования сохранности информации при различных коллизиях и атаках.

Есть система автогенерации структуры сайта в составе протала. Достаточно только создать каталог сайта. Новости, гостевая, форум, регистрация, администрирование, CMS для администратора и для владельцев страниц, Утилиты администрирования, собственная статистика, ..... ..... ..... Все это подключается автоматически.

Cистема дистанционного управления дизайном и шаблонами страниц.

Система управления правами для страницы, ветки, раздела и т.д.

Система динамического управления ценами товаров, коэффициентами, наценками и скидками, учетом карт постоянного клиента и др. Система электорнных платежей, естественно, прилагается.

Большая часть функций и процедур двигателей предпочитаю разрабатывать сам. Многие стандартные функции PHP как правило переделываю под себя - работают удобнее, надежнее и быстрее, но это дело вкуса.

Могу дать ссылку на свой сайт по email, но т.к. постоянные новые идеи так и не дают довести свой же сайт до ума, не хотелось бы выставлять на обозрение недоработку. Законченные проекты передаю обычно со всеми правами и исходниками, так что на них ссылаться как на мои, может быть не этично по причине договоренности с владельцами. А то, что сделано по моим идеям и под руководством, но другими ребятами, и поэтому доведено до кондиции - выдать за свое не хочу.

Контакты:

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