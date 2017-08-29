nvodoleeva

Нужно 2 варианта синий и золотой дизайн может быть Ваш. Это лишь пример как это должно выглядеть размер 14*8*40 (в готовом виде) нужна развертка Сроки 2-4 дня
Дизайн продукции9 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно 2 варианта синий и золотой дизайн может быть Ваш. Это лишь пример как это должно выглядеть размер 14*8*40 (в готовом виде) нужна развертка Сроки 2-4 дня
Нужно разработать маркетинг , дизайн и подготовить к печати буклет-каталог детских новогодних подарков Пример прошлогоднего буклета по ссылке https://docs.google.com/presentation/d/1lb19yvr-ImLjpAH6zAoQBvbKG230yt9QQIjksC5pEeI/edit?usp=sharing