Индивидуальный предприниматель - создание сайтов с нуля, веб дизайн, поисковая оптимизация, с января 2003 по настоящее время

Общий стаж в сфере IT более 15 лет. Последнее постоянное место работы - начальник ОИТ крупного мебельного холдинга. Параллельно с 2003 года занимался web дизайном и поисковой оптимизацией. В мае 2008 зарегистрировался как ИП, с этого времени web дизайн и оптимизация стали моей главной работой. Условия - договор, безнал (без НДС в связи с использованием УСН), в исключительных случаях возможны варианты.

Создание‚ поддержка и поисковая оптимизация сайтов‚ технические переводы‚ написание технических и рекламных текстов‚ системное администрирование‚ программирование‚ СУБД.

Стоимость создания сайта от 10000 до 50000 рублей.

Поисковая оптимизация - от 10000 рублей‚ уточняется в зависимости от количества и конкурентности запросов и методов продвижения.

Стоимость технических переводов, написания (рерайтинга) статей уточняется исходя из заказа.